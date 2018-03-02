Дольщики перестали платить за третий дом ЖК «Симфония»

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Часть дольщиков перестала финансировать строительство третьего дома ЖК «Симфония» на улице Павлюхина. Работы на объекте могут быть снова приостановлены. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Ранее строительная компания «Бриз» выразила готовность возобновить работы над проблемным домом при условии определенных доплат дольщиков. Стороны пришли к соглашению и строительство возобновилось: дом планировали сдать в ноябре этого года. «Финансирование пошло, но в один момент оно остановилось», — рассказал генеральный директор компании «Бриз» Андрей Беляков.

Причина отсутствия финансирования непонятна, отмечает Беляков. Почти 40 процентов дольщиков хотят заплатить за квартиру после окончания строительства, однако это невозможно. «Мы так не сможем работать», — сказал гендиректор «Бриза».

Полную оплату произвели только четыре дольщика. Сейчас для них рассматривается возможность предоставления квартир в уже готовом доме в ЖК «Возрождение».

Квартиры в ЖК «Симфония» могут подорожать в случае приостановления стройки, отметил первый заместитель руководителя исполкома Азат Нигматзянов. Если работы остановились, потребуется много времени, чтобы запустить их вновь.