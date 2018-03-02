Четыре школьника из Татарстана победили на Олимпиаде Национальной технологической инициативы

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Четыре старшеклассника из РТ победили на всероссийской инженерной Олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщает РБК.

Четверо учеников 11-х классов из Татарстана стали призерами Олимпиады НТИ в индивидуальном зачете: Айдар Гариханов, Инсаф Сафин, Ренат Валеев (все — лицей Иннополиса) и Айгуль Насибуллина (гимназия-интернат № 4 Казани).

Олимпиада НТИ входит в официальный перечень Российского совета олимпиад школьников, соответственно, они, как победители, могут поступить в организовавшие Олимпиаду НТИ вузы без экзаменов или получить дополнительные баллы при поступлении.

Победить нашим ребятам было непросто: в 2018 году в отборочных турах Олимпиады НТИ участвовали 20 000 школьников. В финал вышли 578 из них, а 360 пробились на заключительный очный этап, состоявшийся в сочинском образовательном центре «Сириус». По итогам соревнований было выбрано 11 лучших команд и 18 победителей в индивидуальном зачете.

Напомним, что цель Олимпиады НТИ — поиск талантливой молодежи для реализации Национальной технологической инициативы (программы по обеспечению глобального технологического лидерства РФ к 2035 году). Олимпиадные соревнования идут по 17 приоритетным для НТИ профилям: беспилотный транспорт, машинное обучение, робототехника, нанотехнологии, биотехнологии и др.