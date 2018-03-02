Казанские аферисты продают чужие квартиры при помощи украинских нотариусов

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Украинские нотариусы помогают аферистам продавать квартиры казанцев, сообщает РБК-Татарстан.

Способ продажи чужих квартир по доверенностям, оформленным на Украине, появился в Татарстане почти два года назад, рассказал президент Гильдии риэлторов РТ Андрей Савельев. Злоумышленники используют паспортные данные собственников, сдающих квартиру или редко бывающих дома. Со временем аферисты усложнили схему: теперь перед продажей жилье переписывают на подельника.

«Доверенность, оформленную на Украине, проверить просто негде», — объяснил Савельев причину, по которой не удается выявить подделку документов. Кроме того, на Украине стать нотариусом гораздо проще, чем в России: ниже требования.

Махинаций с продажами недвижимости огромное количество. Мошенник может выдать себя за риэлтора, чтобы получить задаток за заведомо невыполненную работу. Иногда для продажи злоумышленники по поддельным документам переписывают на себя нежилые помещения или землю, принадлежащие государству.

Жертвами аферистов обычно становятся граждане, которые не пользуются помощью риэлторов. «С каждым годом мы сталкиваемся со все более изобретательными мошенниками», — заключил президент Гильдии риэлторов. По этой причине при сделке риэлторы проверяют всю историю квартиры полностью.