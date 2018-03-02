(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Причиной пожара в автосервисе в поселке ЗЯБ стал взрыв газового оборудования «ГАЗели», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что поздно вечером первого марта в одном из автосервисов поселка ЗЯБ в Набережных Челнах вспыхнул пожар. О нем сотрудникам МЧС сообщили очевидцы, которые рассказали, что за несколько минут до возгорания слышали сильный хлопок.

Прибывшие к месту ЧП огнеборцы ПСЧ №55 обнаружили, что у автомастерской обрушилась кровля и частично повреждены стены. Потушив огонь, спасатели принялись разбирать завалы. Внутри автосервиса была обнаружена сильно обгоревшая «ГАЗель», оснащенная газобаллонным оборудованием. Именно его неисправность стала причиной взрыва и последующего возгорания.

В результате пожара пострадал 41-летний сторож сервиса. Мужчину в карете «Скорой помощи» доставили в больницу, где медики диагностировали у него ожоги рук и лица 2-й степени.

В результате взрыва здание автосервиса получила серьезные повреждения. Обрушилась крыша помещения и полное разрушение стен. Также сильно обгорело оборудование мастерской.