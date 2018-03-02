В Дубне ученые начали первый эксперимент на коллайдере NICA

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В подмосковной Дубне начался первый эксперимент на коллайдере тяжелых ионов NICA, пишут «Известия» со ссылкой на директора лаборатории физики высоких энергий Владимира Кекелидзе.

Над экспериментом работают ученые из США, Тель-Авива, Германии, Франции и России.



Исследование началось в рамках научной программы NICA, которая имеет несколько этапов.

Известно, что коллайдер, строительство которого началось в 2013 году, до сих пор не построен. Возведение здания, в котором он будет расположен, закончат только в 2019 году.