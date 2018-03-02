(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Регулярные рейсы из Казани в Тбилиси стартуют 26 марта, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Вылеты будет выполнять авиакомпания Georgian Airways по понедельникам и пятницам на 97-местных авиалайнерах Embraer 190.

Самолет будет вылетать из Тбилиси в 1.30 и прибывать в Казань в 3.10. В 4.10 запланирован вылет в Тбилиси из Казани с прибытием в аэропорт в 7.40. Указано местное время для каждого аэропорта (время в Грузии на 1 час опережает московское).

Добраться до столицы Грузии можно будет за два с половиной часа.

Билеты уже доступны в продаже. Их стоимость туда-обратно составит от 195 евро.