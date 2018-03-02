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Прямой рейс Казань — Тбилиси откроют в конце марта

2 марта 2018, 10:26

Добраться до столицы Грузии можно будет на 97-местных авиалайнерах за два с половиной часа.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Регулярные рейсы из Казани в Тбилиси стартуют 26 марта, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Казань».

Вылеты будет выполнять авиакомпания Georgian Airways по понедельникам и пятницам на 97-местных авиалайнерах Embraer 190.

Самолет будет вылетать из Тбилиси в 1.30 и прибывать в Казань в 3.10. В 4.10 запланирован вылет в Тбилиси из Казани с прибытием в аэропорт в 7.40. Указано местное время для каждого аэропорта (время в Грузии на 1 час опережает московское). 

Добраться до столицы Грузии можно будет за два с половиной часа. 

Билеты уже доступны в продаже. Их стоимость туда-обратно составит от 195 евро.


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