В Челнах ударившего спортивного арбитра хоккеиста дисквалифицировали пожизненно

(Набережные Челны, 2 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах состоялось заседание специальной комиссии, на которой определили наказание для игроков, участвовавших в избиении спортивного арбитра.

Инициатор драки, 23-летний хоккеист Антон Ширшов, дисквалифицирован пожизненно. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» представитель Набережночелнинской хоккейной лиги.

В обсуждении инцидента приняли участие представители всех восьми команд из числа участников челнинского турнира.

В протоколе заседания комиссии сказано, что во время игры в полуфинале серии плэй-офф между командами «Белые медведи» и «Аммоний» произошел вопиющий инцидент. Несколько игроков команды «Белые медведи» «вступили в физический контакт со спортивным арбитром». Данный эпизод выходит за рамки всех спортивных, культурных и этических норм, отмечается в документе.

В процессе разбирательства были осмотрены все видеоматериалы, дана оценка работе арбитров во время игры, а также выслушаны доводы представителей команд. В итоге комиссия для нарушителей определила следующие меры дисциплинарной и материальной ответственности.

Зачинщик драки 23-летний Антон Ширшов пожизненно дисквалифицирован и больше не сможет принимать участие в «Открытом чемпионате города Набережные Челны по хоккею среди любительских команд», а также в «Открытом Первенстве Любитель 30+ по хоккею».

Еще три игрока команды «Белые Медведи» дисквалифицированы на три года, на них наложен штраф. Каждый из хоккеистов обязан заплатить по 10 тысяч рублей. Такое же наказание получил тренер команды Станислав Исаев.

В протоколе отмечается, что деньги, полученные от проштрафившихся игроков, пойдут на благотворительность. Если деньги не будут внесены в кассу в срок, то хоккеистам грозит пожизненная дисквалификация.

Команда же «Белые медведи» дисквалифицируется на два года, в течение которых не сможет принимать участие в «Открытом чемпионате города Набережные Челны по хоккею среди любительских команд», а также в «Открытом Первенстве Любитель 30+ по хоккею».

Остальные игроки «Белых медведей», не участвовавшие в конфликте, имеют право вступить в другие команды и в их составе принимать участие в городских турнирах. В протоколе также оговаривается, что если игроки «Белых медведей» создадут другую команду, но при этом в ее составе будет более семи человек из прежней, то это будет рассматриваться как попытка избежать дисквалификации. На команду будет наложен штраф в размере 10 тысяч рублей.