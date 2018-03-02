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Общество

США запустили в космос новый метеорологический спутник

2 марта 2018, 10:08

Спутник GOES-S будет наблюдать за атмосферой Земли и Солнца и присылать ученым данные о стихийных бедствиях.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). США запустили ракету-носитель Atlas V с метеорологическим спутником GOES-S, сообщает ТАСС.

Спутник GOES-S, который Atlas V везет на околоземную орбиту, будет наблюдать за состоянием атмосферы Земли и Солнца, а также присылать ученым данные о стихийных бедствиях: лесных пожарах, наводнениях, ураганах, извержениях вулканов и др. 

Старт космического корабля состоялся в 1 час 2 минуты по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Запуск ракеты произвела компания United Launch Alliance.

 


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