США запустили в космос новый метеорологический спутник

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). США запустили ракету-носитель Atlas V с метеорологическим спутником GOES-S, сообщает ТАСС.

Спутник GOES-S, который Atlas V везет на околоземную орбиту, будет наблюдать за состоянием атмосферы Земли и Солнца, а также присылать ученым данные о стихийных бедствиях: лесных пожарах, наводнениях, ураганах, извержениях вулканов и др.

Старт космического корабля состоялся в 1 час 2 минуты по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Запуск ракеты произвела компания United Launch Alliance.