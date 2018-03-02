В Китае продемонстрировали смарт-часы с проектором

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Китайская компания Haier представила новые смарт-часы ASU Watch, встроенный проектор в которых позволяет переносить изображение на руку владельца. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Проецируемое изображение может как дублировать картинку с экрана «умных» часов, так и отображать информацию независимо от него. Например, один из доступных режимов позволяет рисовать на экране часов и видеть результат на проекции. Единственное, с чем пока не справились китайские разработчики, — это искажение изображения при наклоне кисти.

Ранее уже существовали похожие разработки, но до сих пор они не применялись в серийных устройствах. Haier обещает начать продажи новинки в 2018 году, однако дата их старта и стоимость часов не сообщается.