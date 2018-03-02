Госалкогольинспекция РТ проверила тушенку c прилавков Татарстана

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Госалкогольинспекция РТ проверила 17 образцов тушеной свинины и говядины с прилавков Татарстана, пишут «Казанские ведомости».



Вся продукция была закуплена в крупных супермаркетах Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов. После первого этапа — исследования в лаборатории — с конкурсной гонки выбыло 5 образцов: мясо было переваренным, соединительная ткань была слишком грубой, во вкусе ощущалась излишняя соль. По микробиологическим показаниям все 17 претендентов показали нормальные результаты.

Ещё в магазине нужно обратить внимание на целостность банки — она должна быть без пропусков швов, не вздутой, не мятой. В составе должно быть прописано процентное соотношение мяса и жира, в каком виде рекомендовано употреблять продукт — в холодном или подогретом, а также пищевая ценность. В тушенке по ГОСТу допускается не более 17 процентов жира, не менее 15 — белка, отметили эксперты.

Вторым этапом была дегустация продукта. В качестве жюри выступили представители министерств, ведомств, производители, торговые сети, общественные объединения, СМИ и контролирующие органы.

При объявлении результатов первое место было отдано продукции «Йошкар-Олинского мясокомбината» (как свинина, так и говядина), второе занял «Квинфуд» (свинина) и «Барс» (говядина), третье — «Елабужский мясоконсервный комбинат».