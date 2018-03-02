Суд в Казани арестовал замначальника отдела Елабужского ОВД

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Александр Елисеев). Советский районный суд Казани сегодня арестовал заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Елабужскому Району Марата Шайхинурова.

По версии следствия, чтобы повысить показатели отдела Шайхинуров неоднократно привлекал своего знакомого к распространению наркотиков среди наркозависимых. После этого получателей зелья задерживали.

Знакомый сообщил о подобных операциях в органы. Шайхинурова задержали с 1 граммом наркотика растительного происхождения в момент, когда он должен был передать его знакомому. В процессе обыска в его гараже нашли еще почти 4 грамма наркотиков.

Следователи настаивали на аресте, однако защита Шайхинурова попросила суд отправить экс-полицейского под домашний арест.

«Я считаю, что это целесообразно. У меня есть место жительства, где проживает моя семья, эта квартира находится в коммерческой ипотеке. Ежемесячная сумма платежа 18 тысяч. При этом имеется кредит в 300 тысяч рублей, который выдан на три года. Его оплата составляет 10 тысяч рублей. Плюс коммунальные нужды — около 5 тысяч рублей. Вся сумма выходит в 33 тысячи рублей. Прошу вас о снихождении. Просто будет затруднение финансового положения, если я буду находиться под домашним арестом, то хоть как-то, хоть чем-то я своей семье помогу. Противоправные действия я совершать не буду», — заявил суду сам Марат Шайхинуров.

Тем не менее суд принял решение арестовать Шайхинурова до 27 апреля.