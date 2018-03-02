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Здоровье и среда

Туристов из РФ не пустят в Бразилию без прививки

2 марта 2018, 10:54

В бразильских штатах Минас-Жейрас, Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро произошла вспышка желтой лихорадки со смертельными случаями.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Российским туристам, собирающимся в Бразилию, нужно сделать прививку от желтой лихорадки, сообщает «Интерфакс».  

В бразильских штатах Минас-Жейрас, Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро произошла вспышка заболеваемости желтой лихорадкой. Были и смертельные случаи. Поэтому некоторые авиакомпании просят пассажиров предъявлять при посадке на самолет международное свидетельство о вакцинации.  

Несмотря на то, что желтая лихорадка зафиксирована только в Бразилии, подстраховаться решили и другие латиноамериканские страны: Боливия, Венесуэла, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, Суринам и Эквадор.  

«МИД РФ рекомендует лицам, планирующим поездки в Бразилию, и следующим через нее транзитом, сделать прививки и иметь свидетельства», — прокомментировал ситуацию Ростуризм.  

Прививку от желтой лихорадки делают за две недели до поездки. Иммунитет к заболеванию при этом сохраняется пожизненно.

 


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