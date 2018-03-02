В Казани волонтеры соберут продукты в глубинку для 2 тысяч пожилых людей

Казань, 2 марта, «Татар-информ»). 3 марта 2018 года благотворительный фонд «Фонд продовольствия "Русь"» проведёт в Казани общегородской продовольственный марафон «Корзина доброты» при поддержке Правительства Республики Татарстан, волонтерских объединений вузов, благотворительного фонда «Альпари» и религиозных организаций разных конфессий. В ходе акции волонтеры соберут в магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» продукты в глубинку для пожилых и отвезут их малоимущим пенсионерам в деревни, сёла и малые города республики к 8 марта.

Любой желающий может прийти в этот день в ближайший магазин «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» в Казани, приобрести нескоропортящиеся продукты и отдать их волонтерам Фонда за кассами. Сбор продолжится с 14:00 до 18:00 часов, после чего все продукты будут направлены на склад для сортировки, формирования наборов и развоза пожилым. На сегодняшний день в качестве благополучателей «Фонда продовольствия "Русь"» по программе «Корзина доброты» заявлены 2 тысячи малоимущих пенсионеров, проживающих в сельских районах республики.

«Мы считаем, что продовольственный марафон – это пример эффективного, умного взаимодействия власти, бизнеса и некоммерческих организаций в решении социальных вопросов, - рассказывает руководитель Фонда Виктория Крисько, - Благодаря Х5 Retail Group мы имеем возможность провести сбор продуктов на территории магазинов, Министерство труда и социальной защиты населения Татарстана через центры социального обслуживания на местах помогло выявить самых нуждающихся пенсионеров, а волонтерские организации региона составили тот костяк активных и неравнодушных, который позволит собрать помощь от покупателей в «Корзину доброты» и доставить продукты в глубинку».

Прожиточный минимум пенсионеров Татарстана составляет 8232 рубля. Большая часть этой пенсии, по статистике, уходит на лекарства, коммунальные платежи и дрова на период холодов. В сельской местности есть пожилые люди, которые по разным причинам живут в одиночестве: кто-то потерял всех родных, кому-то родственники не помогают в силу обстоятельств. Далеко не все старики могут самостоятельно полноценно обеспечивать себя необходимыми товарами, возделывать огород. Волонтеры «Корзины доброты» не просто соберут в магазинах и развезут продуктовые наборы в помощь пожилым, но и поздравят их с прошедшим Днем защитника Отечества и наступающим Международным женским днем, уделят им внимание, а сами получат бесценный опыт и житейскую мудрость из уст людей, проживших долгую, зачастую не самую простую, жизнь.

Фонд продовольствия «Русь» оказывает поддержку социально незащищенным категориям населения Татарстана с 2013 года. За время работы удалось направить 80 тонн продуктов и товаров первой необходимости для раздачи малоимущим семьям и нуждающимся пенсионерам.

Внимание!

Мы приглашаемСМИ принять участие в акции на этапе сбора, сортировки, развоза продуктов.

3 марта 14:00-18:00 – сбор продуктов в магазинах Казани.

4 марта 9:30-20:00 – фасовка продуктов волонтерами на складе в Казани.

4 марта 12:00-16:00 – развоз продуктов пожилым в сельские районы.

5, 6 марта 10:00-17:00 – развоз продуктов пожилым в сельские районы.

Пресс-служба «Фонда продовольствия «Русь»:

телефон 8(910)40-40-215/ 8(926)461-08-76 v.zenikova@foodbankrus.ru

О Фонде продовольствия «Русь»:

Фонд продовольствия «Русь» — это всероссийская благотворительная организация, первый в стране «банк еды». Оказывает продовольственную и непродовольственную помощь социально незащищенным категориям населения по всей России. Фонд был основан в 2012 году.

Фонд продовольствия «Русь» собирает товарные пожертвования (продукты питания и товары первой необходимости) от российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов, продуктовые наборы от населения в рамках продовольственных марафонов в магазинах и акции «Продукты в глубинку», а также денежные пожертвования от населения на закупку продовольствия в рамках всероссийского добровольческого проекта «Народный обед». Распределение помощи Фонд организует через социальные службы, приходы Русской Православной Церкви и частные некоммерческие организации по всей России.

С 2016 года совместно с Уполномоченным по правам ребенка фонд реализует федеральную программу помощи семьям с детьми «Продукты в помощь маме».

Каждый месяц помощь от фонда получают 150 тысяч нуждающихся в разных регионах страны.