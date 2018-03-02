140 млн рублей и 25,3 млрд рублей активов: «АКИБАНК» подвел итоги работы за год

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Уверенный рост по всем ключевым показателям продемонстрировал ПАО «АКИБАНК» по итогам 2017 года, увеличив прибыль на семь процентов до 140 млн рублей, а активы – на восемь процентов до 25,3 млрд рублей. В первые два месяца нового года банк зарегистрировал прибыль, эквивалентную по своим объемам прибыли за пять месяцев прошлого года. Уверенные позиции на нестабильном финансовом рынке удается сохранять благодаря успешной политике руководства.

Собственные средства банка с начала 2017 года увеличились на 500 млн руб. и составили 4,8 миллиарда рублей. Кредитный портфель банка вырос на 13 процентов, превысив 19 млрд рублей. В течение года было выдано более 4,5 тыс. кредитов населению. Объем привлеченных средств вырос на восемь процентов до 20,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день 5,5 тыс. клиентов банка — предприниматели и более 160 тыс. – физические лица.

«В 2018 году банк планирует увеличить объемы кредитования физических лиц. Модель поведения населения меняется. Впервые за много лет в январе упали вклады почти на 0,5 трлн рублей. Это свидетельствует о том, что модель поведения переходит от сберегательной к потребительской. Люди залезают в собственные вклады, чтобы решить свои первоначальные проблемы, берут кредиты, которые становятся более доступными», — рассказал председатель правления ПАО «АКИБАНК» Ильдар Галяутдинов.

«АКИБАНК» ведет консервативную политику с точки зрения банкинга. Проверенные годами инструменты позволяют быть готовыми к меняющимся тенденциям на рынке. На сегодняшний день филиальная сеть обслуживает 3,9 тыс. юридических лиц и более 1,5 тыс. индивидуальных предпринимателей.

«Финансовые кризисы перманентны. Мы просто под них приспосабливаемся, ведь на рынке выживает сильнейший. Самым главным показателем выхода из кризиса является поведение человека. Пока в магазинах мы наблюдаем показатели снижения потребления основных продуктов – молока и мяса. Средник чек составляет 200 — 300 руб и он не растет», — констатировал Ильдар Галяутдинов.

В непростых экономических условиях «АКИБАНК» не только демонстрирует рост, но и успешно реализует социально значимые программы. Это доступные ставки по ипотеке, депозиты под выгодные проценты для пенсионеров, программный продукт для ЖКХ.

«У нас опыт работы в сфере ЖКХ достаточно большой. Мы эту программу начинали еще в начале 2000-х годов. Это было связано с рядом факторов, в том числе с недовольством населения, частыми банкротствами управляющих компаний. Тогда нами было предложено создание расчетного центра, в котором бы участвовали все поставщики услуг, обладающие равными возможностями при управлении этим расчетным центром», — рассказал председатель правления ПАО «АКИБАНК».

Банк готов предложить каждому клиенту индивидуальное решение – предпринимателям и бизнесу, молодым семьям и пожилым людям. В течение трех последних лет в ПАО «АКИБАНК» было открыто свыше 3,2 тыс. новых счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день среди услуг банка для населения насчитывается более 2,3 тыс. видов платежей, в том числе, по прямым договорам в количестве 300. Это оплата коммунальных услуг, счетов за образование. В среднем ежемесячно банк принимает более 110 тыс. платежей, 86 процентов из них проходят дистанционно через терминалы и интернет-банк.

Доля портфеля кредитов юридических лиц на сегодняшний день составляет 90 процентов, оставшаяся часть представлена розничными кредитами. Сектор малого и среднего бизнеса представлен в структуре корпоративного кредитного портфеля 63 процентами. Отраслевая структура корпоративного кредитного портфеля банка представлена сельским хозяйством (5 процентов), промышленностью (36 процентов), торговлей (22 процента) и строительством (23 процента).

Справка

ПАО «АКИБАНК» работает на рынке с 1993 года. Уставной капитал составляет 3,5 млрд рублей. Банк входит в число 200 крупнейших кредитных организаций России. За все время существования услугами банка воспользовались 273 тыс. физических лиц. Банк имеет 5 филиалов, 36 офисов в 5 регионах России. Сеть банкоматов и терминалов насчитывает 230 единиц, штат сотрудников – 712 специалистов.