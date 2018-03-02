(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Автосервис выгорел дотла в поселке ЗЯБ в Набережных Челнах, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне поздно вечером в поселке ЗЯБ загорелся автосервис. ЧП произошло на перекрестке улицы Фоменко и Сармановского тракта 1 около десяти вечера.

Сообщение о пожаре недалеко от строительного рынка в поселке ЗЯБ пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 около десяти часов вечера. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ №55. Прибыв к месту возгорания, сотрудники МЧС выяснили, что горит одноэтажный автосервис. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В пожаре пострадал 41-летний мужчина.

По предварительной версии, причиной пожара мог стать находящийся в автомастерской автомобиль с газовым оборудованием. Не исключено, что газовый баллон взорвался, что привело к возгоранию. Это подтверждают многочисленные очевидцы ЧП, слышавшие за несколько минут до начала пожара мощный взрыв.