В Пентагоне задумались о борьбе с гиперзвуковым оружием

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). США заявили о необходимости развить систему радаров орбитального базирования для борьбы со сверхзвуковым оружием, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Стратегического командования Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена.

Наземных систем обнаружения недостаточно, поэтому Соединенным Штатам требуется выделить несколько миллиардов долларов на создание радара, отметил генерал.

Подобная система сможет следить за ракетой в средней части траектории, а также засекать другие угрозы на земле.

США давно располагают необходимыми технологиями, однако Пентагон тратит ресурсы на защиту от баллистических ракет и опасается финансировать создание космических аппаратов, отметил Хайтен.

Президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию рассказал о принятии на опытно-боевое дежурство высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал». Характеристики самолета позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты.