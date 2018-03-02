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Экономика и финансы

Содержание летних казанских турмаршрутов подорожало

2 марта 2018, 09:22

В том числе расширился и список туристических маршрутов, куда включили Старо-Татарскую слободу, университетский городок и другие.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Расходы на содержание летом туристических маршрутов столицы Татарстана стали больше. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов исполкома Казани.

Теперь нормативные затраты на летнее содержание турмаршрутов составят 29 копеек за кв. метр. Ранее оно обходилось в 22 копейки. Расходы на содержание маршрутов зимой остались неизменными и составляют 35 копеек за кв. метр.

Вместе с тем в список туристических маршрутов добавили восемь новых. В их числе маршруты по университетскому городку, улице Баумана, а также маршруты Старо-Татарской слободы.


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