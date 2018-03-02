Содержание летних казанских турмаршрутов подорожало

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Расходы на содержание летом туристических маршрутов столицы Татарстана стали больше. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов исполкома Казани.

Теперь нормативные затраты на летнее содержание турмаршрутов составят 29 копеек за кв. метр. Ранее оно обходилось в 22 копейки. Расходы на содержание маршрутов зимой остались неизменными и составляют 35 копеек за кв. метр.

Вместе с тем в список туристических маршрутов добавили восемь новых. В их числе маршруты по университетскому городку, улице Баумана, а также маршруты Старо-Татарской слободы.