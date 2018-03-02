Казанский федеральный университет подключился к разработке автомобилей-роботов

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Казанский федеральный университет и ПАО «КАМАЗ» сформировали консорциум в области беспилотного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

КФУ и «КАМАЗ» разрабатывают серию дорожных беспилотников на базе существующих и перспективных моделей автомобилей. Для этого под руководством Казанского университета создан научно-инженерный консорциум, включающий более 10 предприятий. Руководителем проектов беспилотного транспорта стал доцент Института физики КФУ Дмитрий Чикрин.

«Основной акцент в разработках мы делаем на полноценном функционировании беспилотного транспорта в заданных условиях эксплуатации. Это, например, транспортные средства внутризаводской логистики и тяжелая карьерная техника», — отметил Дмитрий Чикрин.

По его словам, внедрение технологий искусственного интеллекта должно быть продуманным.

«Использование не апробированных решений, уязвимых в плане информационной безопасности, приведет к росту ДТП, что резко снизит доверие к автопилотированию. Использование новых технологий всегда вызывает повышенное внимание рынка, но и повышенные опасения обывателей: например, каждая авария автомобиля Tesla — стресс для разработчиков систем искусственного интеллекта», — отметил Дмитрий Чикрин.

Что касается формирования грузовых автоколонн, то здесь стоит проблема недостаточной автоматизации другого транспорта, ездящего по тем же дорогам и часто нарушающего ПДД, пояснил специалист.

«Для эффективной и безопасной эксплуатации грузовых беспилотников нужно сплошное оснащение дорог сетями связи V2X поколения 4+ и сетями точной спутниковой навигации», — объяснил доцент Института физики.