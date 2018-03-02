Набережные Челны стали лидером по демографическим показателям в РТ

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Последние два года Набережные Челны остаются лидером республиканских демографических показателей. Об этом стало известно на заседании, где подвели итоги работы органов здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Уровень смертности населения в городе значительно ниже, чем средний показатель по России и Татарстану: за 2017 год он составил 8,4 на 1000 человек. Снизился и уровень младенческой смертности, опустившись на 17 процентов. «Город на протяжении десяти лет находится по этим показателям в интегральной оценке „стабильно“, а за последние два года — в лидерах по республике», — отметила заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

Набережные Челны удерживают высокую позицию и касательно ожидаемой продолжительности жизни: в среднем челнинцы живут 74 года. Этот показатель больше, чем средний по РФ, почти на два года.

Власти Автограда активно поддерживают работу отрасли: в Набережных Челнах были отремонтированы восемь взрослых и шесть детских поликлиник. Планируется развитие санитарной авиации и запуск электронной версии больничного листа.