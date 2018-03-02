Венгрия назвала действия Украины «ударом в спину» Европе

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел Венгрии раскритиковало отмену Конституционным судом Украины закона об основах государственной языковой политики, который разрешал использовать региональные языки в работе госорганов, сообщает РИА «Новости».

Украина ждет солидарности от Европы, но жестокими действиями по отношению к национальным меньшинствам «наносит удар в спину», подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Венгрия отказалась поддерживать стремления Киева к интеграции с Европой, пока права меньшинств не будут восстановлены, отметил министр.

Нападки на национальные меньшинства начались на Украине с закона «Об образовании», затем последовали нападения на штаб-квартиру Общества венгерской культуры Закарпатья, а с отменой закона о языке, который позволял меньшинствам использовать их родной язык, достигли своего апогея, добавил глава венгерского внешнеполитического ведомства.