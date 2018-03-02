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Экономика и финансы

Минкомсвязи планирует создать криптовалютную биржу

2 марта 2018, 09:48

На бирже можно будет поменять электронные деньги на реальные.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Министерство связи и массовых коммуникаций России предложило создать обменник криптовалют на рубли, пишут «Известия».

Операции на бирже будут прозрачными и налогооблагаемыми, отметил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Козырев на организованной Внешэкономбанком конференции «Криптосреда».

Министерство также подготовило концепцию регулирования майнинга. Она учтена в законопроекте «О цифровых финансовых активах».

Документы разделяют понятия «промышленный» и «частный» майнинг. Для первой разновидности накопления электронных денег устанавливаются особые требования.


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