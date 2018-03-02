(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Школьники из Татарстана победили во всероссийской инженерной олимпиаде Национальной технологической инициативы (НТИ), завершившейся в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба РВК.

Всего жюри назвало 18 победителей, среди которых оказались ученики 11-го класса лицея Иннополис Айдар Гариханов, Инсаф Сафин и Ренат Валеев, а также 11-классница из казанской гимназии-интерната № 4 Айгуль Насибуллина. Им предоставят льготы при поступлении в ведущие вузы России.

Олимпиада НТИ проходит по 17 образовательным профилям. В 2018 году на участие в ней претендовали 20 тысяч школьников со всей России. В финал вышли 578 человек. 360 из них пригласили на заключительный очный этап по первым девяти профилям. В рамках финала старшеклассники работали над решением конкретных технологических задач.