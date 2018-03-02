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СМИ: Хоккеистам будут давать двухминутный штраф за неудачный запрос повтора офсайда

2 марта 2018, 07:39

Coach challenge наставник команды может применить единожды за игру.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Штраф в две минуты могут получить хоккеисты, если запрошенный тренером повтор офсайда не подтвердится. Новшества могут вступить в силу в сезоне-2018/19 КХЛ. Об этом пишут «Известия».

По словам специалистов, зачастую сoach challenge, которую наставник команды может применить единожды за игру, используется как дополнительная пауза в матче. К ней тренеры прибегают даже в том случае, когда ситуация вне игры не вызывает сомнений, чтобы дать отдохнуть своим подопечным. Такие «трюки» значительно удлиняют время игры.

По словам экс-главного тренера «Автомобилиста», «Югры» и «Адмирала» Андрея Разина, инициатива направлена на увеличение количества заброшенных шайб и зрелищности.


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