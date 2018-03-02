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Экономика и финансы

США продали ракетные комплексы Javelin Украине

2 марта 2018, 07:27

Сделка призвана повысить уровень обороноспособности Украины.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). США продали противотанковые ракетные комплексы Javelin Украине за 47 млн долларов. Сделка была одобрена Госдепом Соединенных Штатов, сообщает RT.

Сделка призвана повысить уровень обороноспособности Украины, что в свою очередь обеспечит национальную безопасность США.

Условия контракта на поставку Украине 35 пусковых установок и 210 ракет с возможностью передачи дополнительных боеприпасов начали обсуждаться в конце декабря.

У ракет комплекса FGM-148 Javelin есть инфракрасные головки самонаведения, что позволяет придерживаться принципа «Выстрелил и забыл».


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