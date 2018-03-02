США продали ракетные комплексы Javelin Украине

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). США продали противотанковые ракетные комплексы Javelin Украине за 47 млн долларов. Сделка была одобрена Госдепом Соединенных Штатов, сообщает RT.
Сделка призвана повысить уровень обороноспособности Украины, что в свою очередь обеспечит национальную безопасность США.
Условия контракта на поставку Украине 35 пусковых установок и 210 ракет с возможностью передачи дополнительных боеприпасов начали обсуждаться в конце декабря.
У ракет комплекса FGM-148 Javelin есть инфракрасные головки самонаведения, что позволяет придерживаться принципа «Выстрелил и забыл».