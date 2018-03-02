Чемпионат России по лыжным гонкам стартует в Заинске

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Центре спортивной подготовки «Ялта-Зай» в Заинске стартует первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек в возрасте 17 – 18 лет.

По итогам юношеского первенства России по лыжным гонкам будут сформированы сборные России соответствующего возраста для участия в международных соревнованиях, проводимых в соответствии с календарем соревнований Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Подобный чемпионат проводится в Республике Татарстан впервые.

В гонках примут участие спортсмены из почти 50 регионов России. Планируемое количество участников – 450 человек. 36 спортивных судей будут судить выступление спортсменов на первенстве России.

Команда Татарстана состоит из 11 спортсменов: Алины Валиуллиной, Алины Галимзяновой, Ирины Полежаевой, Анастасии Утягановой, Динары Хайруллиной, Владислава Варламова, Ильи Куницына, Станислава Попова, Салавата Хасаншина, Дарьи Зубаревой и Нияза Фатыхова. С ребятами работают тренеры Эдуард Галеев, Алексей Зорин, Анатолий Кулагин, Радик Минуголов, Владимир Пашуков, Анатолий Романов, Сергей Романов, Татьяна Романова и другие.

Командный зачет среди субъектов Российской Федерации будет подведен по сумме очков, набранных спортсменами сборных команд в разных видах программы первенства России. Победитель определяется по наибольшей сумме очков. Участники, занявшие призовые места в личных видах программы спортивных соревнований, награждаются медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России.