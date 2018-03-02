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Американские коллеги вступились за русских журналистов на брифинге Госдепа

2 марта 2018, 06:56 , Фото: соцсети

Американские коллеги вступились за русских журналистов на брифинге Госдепа Журналисты попытались объяснить, что представителю Госдепартамента просто задают вопросы о России.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Сотрудники СМИ США обрушились с критикой на официального представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Хезер Науэрт, когда она прервала российских журналистов, которые пытались задать ей вопрос. Об этом сообщает RT.

В ходе брифинга Госдепа один из российских журналистов уточнил, что продемонстрированное в ходе послания Федеральному Собранию РФ видео о новейшем вооружении не затрагивает США. Однако Науэрт предпочла прервать комментарий и продолжить свое выступление.

Из зала посыпались упреки в некорректном поведении. Американские журналисты попытались объяснить, что представителю Госдепартамента просто задают вопросы о России. Она в ответ на это вспомнила о телеканале RT.

«Мы знаем, что RT и другие так называемые СМИ, российские СМИ, финансируются российским правительством. Поэтому, если у меня нет большой толерантности к...», – начала говорить она, однако крики возмущения репортеров ее прервали.

Ранее США отреагировали на заявление Президента РФ Владимира Путина о новом вооружении.


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