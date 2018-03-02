В Челнах в поселке ЗЯБ произошел мощный взрыв

(Набережные Челны, 2 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах в районе строительного рынка в поселке ЗЯБ произошел мощный взрыв, после чего вспыхнул пожар. Об этом сообщают социальные сети.

ЧП произошло на перекрестке улицы Фоменко и Сармановского тракта 1 марта ближе к полуночи. Очевидцы утверждают, что видели мощный взрыв, который произошел у строительного рынка поселка ЗЯБ. По одним данным, местом взрыва стал автосервис. По другим — строительная база.

Стены ангара, в котором произошло ЧП, разлетелись во все стороны. Не выдержала удара и крыша строительного рынка.

Очевидцы утверждают, что в домах 19-го микрорайона, которые располагаются напротив места происшествия, от взрыва затряслись оконные стекла и задрожали стены. Последствия ощутили также жители в 15, 16, 17, 18-м комплексах поселка ЗЯБ.

К месту происшествия стянулись сотрудники экстренных служб. Пока о жертвах ничего не сообщается. Очевидцы упомянули только об охраннике, который получил ожоги. Пользователи соцсетей высказали предположение, что взрыв мог произойти в результате утечки пропана во время ремонта газомоторной техники. Детали происшествия уточняются.