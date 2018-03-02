Несколько офисов МФЦ в Татарстане продлили время приема посетителей

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Несколько офисов МФЦ в Татарстане с 1 марта начали работать по новому графику. Продолжительность их рабочего дня увеличилась на один час, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

По новому графику будут работать филиалы в Казани (Зареченский, Ново-Савиновский, Московский, Южный, Приволжский и его допофис). А также филиалы в Зеленодольском, Нижнекамском, Альметьевском, Набережно-Челнинском (в том числе допофис), Чистопольском, Нурлатском, Бугульминском, Лениногорском, Азнакаевском, Заинском, Елабужском, Тукаевском районах республики.

«Новый режим работы вводится в целях улучшения качества и доступности предоставления услуг», – отмечается в сообщении пресс-службы.

С новым графиком работы можно ознакомиться на сайте учреждения.