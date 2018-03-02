(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). В Татарстане откроется не менее 20 Яндекс.Лицеев. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал советник вице-президента компании Яндекс Антон Петраков.

«Если в прошлом году в Яндекс.Лицей поступило больше ста человек, то в ближайшем учебном году (2018 — 2019) планируем набор порядка тысячи школьников, то есть в 10 раз больше. В Татарстане мы существенно расширим и количество площадок, и количество городов. В общей сложности мы планируем охватить не менее 20 населенных пунктов», — сказал он.

На сегодняшний день в Татарстане работают пять площадок Яндекс.Лицея в трех городах — Казани, Иннополисе и Набережных Челнах. Договоренность о расширении проекта в республике была достигнута осенью на встрече руководства Яндекса с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщил Петраков.

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