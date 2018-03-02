В Елабуге стартовал научный форум для школьников Татарстана

(Елабуга, 2 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге стартовала VII республиканская научно-практическая конференция школьников «Их имена составили славу России». В этом году научный форум объединил более 140 школьников из 41 населенного пункта Татарстана.

Конференция посвящена объявленному Президентом России Владимиром Путиным «Десятилетию детства». По словам организаторов, такие мероприятия зарождают любовь и уважение к истории, культуре родного края.

«Это научная олимпиада по истории и культуре родного края. Конференция собирает много талантливых школьников, которые приезжают в город с учителями и родителями. Мероприятие проходит в течение двух дней. За эти время они посещают наши музеи, памятные места города. Единственное, жаль, что мы не можем профинансировать их пребывание здесь», – отмечает директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

За семь лет в конференции приняли участие около 900 человек, было выслушано 800 докладов. По словам организаторов, каждый год школьники в своих работах представляют новые имена, факты и события.

В этом году школьники в течение двух дней будут делать доклады на такие темы, как «Живопись — это поэзия, которую видят…», «Медицина — это знания, помноженные на опыт», «Серебряный век Марины Цветаевой», «Славила Отчизну и мечом, и словом», «Люблю свой город, знаю его историю», «Герои земли елабужской», «История моей семьи в истории страны», а также совершат обзорную экскурсию по Елабуге и объектам музея-заповедника.