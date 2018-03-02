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Культура

На сайте Нацбиблиотеки РТ появился посвященный Шаляпину электронный справочник

2 марта 2018, 05:17

Справочник состоит из разделов о биографии, творчестве, произведениях, методических материалов.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Новый электронный справочник на сайте Национальной библиотеки РТ посвящен 145-летию со дня рождения Федора Шаляпина, сообщает пресс-служба библиотеки.

Справочник состоит из разделов о биографии, творчестве, произведениях, методических материалов. Также в справочнике содержится библиография и фотоархив. Основной акцент сделан на связях Шаляпина с Казанью и памяти о нем в Татарстане.

По воспоминаниям Федора Шаляпина, Казань была «прекраснейшим из всех городов мира».


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