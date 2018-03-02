В Елабугу приехала внучка новомученика Павла Дернова

(Елабуга, 2 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге проходят мероприятия в память о новомученике Павле Дернове и его сыновьях. По случаю столетия со времени мученической кончины родных в Елабугу из Санкт-Петербурга приехала внучка отца Павла Анна Филиппова, а также потомки младшего брата отца Павла – Василия Дернова.

В 1918 году в Елабуге красными карателями без суда и следствия был зверски убит протоиерей Павел Дернов и трое его сыновей. Чудом спаслись лишь его жена и дочь. «Они были расстреляны карательным отрядом Ефима Колчина, который прибыл в Елабугу из Сарапула для подавления восстания в городе и установления власти Советов. Начались аресты и допросы. Значительную активность проявляли и добровольные информаторы. Под подозрение попали практически все зажиточные жители города, в том числе и духовенство», – рассказывают сотрудники Елабужского музея-заповедника.

Анна Филиппова в Елабугу приезжает каждый год с 2008 года. Она прямой потомок Павла Дернова. «Когда я приехала сюда в первый раз, ничего не было, а сейчас у меня есть возможность поклониться могиле родных. Я благодарна елабужанам за ту память, которую они хранят о моих предках. Нельзя забывать прошлое, историю», – делится она.

В Никольском храме Елабуги, где с 2015 года находится написанная на пожертвования Митрофаниевского союза и переданная сюда Филипповой икона о. Павла Дернова с сыновьями, состоялись поминальные службы — молебен по новомученикам и исповедникам российским, а также панихида по невинно убиенным сто лет назад. Кроме того, на Троицком кладбище, где похоронены о. Павел, Борис, Григорий и Симеон, была отслужена заупокойная лития, возложены цветы к могиле.

Родственники Павла Дернова также встретились с елабужанами и краеведами из Менделеевска в библиотеке Серебряного века за круглым столом. Здесь говорили не только о трагедии семьи Дерновых, но и других елабужанах, пострадавших вслед за ними в феврале – марте 1918 года.