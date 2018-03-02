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Самыми популярными подарками на 8 Марта стали цветы, нижнее белье и украшения

2 марта 2018, 03:18

Больше всего россиянки мечтают получить золотые серьги, смартфоны, духи и сертификаты на массаж.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Ассоциация компаний интернет-торговли опросила 12 тыс. клиентов крупных торговых сетей и выяснила, что планируют дарить россияне на Международный женский день, сообщает RT.

Подарки на 8 Марта хотят преподнести 82 процента опрошенных. Самыми популярными вариантами стали цветы, одежда и нижнее белье, а также ювелирные украшения и парфюм. Менее активно покупают электронику, бытовую технику, сладкие подарки и сертификаты на услуги.

Самыми желанными подарками для женщин на 8 Марта стали золотые кулоны, серьги, смартфоны, духи, сертификаты на спа-услуги и массаж.

Через Интернет собираются покупать подарки 28 процентов россиян, 64 процента предпочли приобрести презенты традиционным способом — в обычных магазинах. Сделать подарки своими руками намерены 8 процентов граждан.

Средний чек на подарок к 8 Марта составит 1 тыс. 900 рублей.
Всего, по оценкам экспертов, россияне потратят на подарки к Международному женскому дню около 31 млрд рублей (из них 8,6 млрд рублей — в Интернете).


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