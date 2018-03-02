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Прокурор РТ проверил условия содержания подростков в СИЗО № 1

2 марта 2018, 04:19 , Фото: УФСИН России по РТ

Прокурор РТ проверил условия содержания подростков в СИЗО № 1 Глава ведомства прошел по учреждению вместе с врио руководителя уголовно-исполнительной системы Татарстана Эдуардом Хиалеевым.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Прокурор Татарстана Илдус Нафиков проверил условия содержания следственно-арестованных в СИЗО № 1, сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Глава ведомства прошел по учреждению вместе с врио руководителя уголовно-исполнительной системы Татарстана Эдуардом Хиалеевым.

В первом казанском следственном изоляторе есть отдельные камеры для содержания подростков, ожидающих решения суда. Главы ведомств проверили условия их содержания, а также посетили и других подсудимых.

Во время визита Илдус Нафиков и Эдуард Хиалеев осмотрели камеры, пищеблок, пост видеоконтроля и пообщались с арестантами.


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