Накануне 8 Марта в Нижнекамске пройдет ярмарка вакансий для женщин

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Ярмарка вакансий для женщин пройдет в Нижнекамске 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
Представительницам прекрасного пола будут предложены вакансии инженера-лаборанта, бухгалтера, медицинского дезинфектора, химика-эксперта в санитарно-химической лаборатории, лаборанта, врача по общей гигиене, врача-эпидемиолога, воспитателя, медсестры, машиниста по стирке и ремонту спецодежды, уборщицы и дворника.
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения начнется в 10 часов утра.