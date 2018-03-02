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Общество, Здоровье и среда

Накануне 8 Марта в Нижнекамске пройдет ярмарка вакансий для женщин

2 марта 2018, 01:20

Представительницам прекрасного пола из Нижнекамска предложат вакансии лаборантов, воспитателей и медсестер.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Ярмарка вакансий для женщин пройдет в Нижнекамске 7 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Представительницам прекрасного пола будут предложены вакансии инженера-лаборанта, бухгалтера, медицинского дезинфектора, химика-эксперта в санитарно-химической лаборатории, лаборанта, врача по общей гигиене, врача-эпидемиолога, воспитателя, медсестры, машиниста по стирке и ремонту спецодежды, уборщицы и дворника.

Ярмарка вакансий в Центре занятости населения начнется в 10 часов утра.


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