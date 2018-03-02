Мензелинский и Тукаевский районы посетят звезды Татарстана

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Эльза Кузнецова). Жители Мензелинского и Тукаевского районов смогут посетить концерты звезд татарской эстрады.

3 марта в этих районах состоятся концерты с участием Зайнаб и Зуфара Билаловых, хореографического ансамбля «Казан кичлэре», а также баяниста-виртуоза Рената Валеева.

Ренат Валеев – популярный и виртуозный баянист татарской и башкирской эстрады. Он родился в 1971 году в селе Грибаново Сергачского района, в семье рабочих. Учился в Борском культпросветучилище, затем в Казанском университете культуры и искусств, одновременно в консерватории на факультете музыкального искусства. В 1993 году стажировался при Казанской консерватории как руководитель профессионального оркестра народных инструментов.

Супруги Зайнаб и Зуфар Билаловы являются заслуженными и народными артистами Татарстана. Они исполнят для зрителя свои самые лучшие композиции.

На следующий день, 4 марта, инструментальный ансамбль «Мирас» под руководством заслуженного артиста РТ Рустема Рахматуллина, а также Чулпан Юсупова, Ильшат Валеев, Зарина Вильданова посетят Буинский и Дрожжановский районы РТ.