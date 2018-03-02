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В 2018 году 297 детей-сирот Татарстана получат жилье

2 марта 2018, 07:50

В 2018 году 297 детей-сирот Татарстана получат жилье На эти цели из федерального и республиканского бюджета выделено более 355 млн рублей.
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(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В 2018 году 297 детей-сирот Татарстана получат жилье. На эти цели из федерального и республиканского бюджета выделено 355 млн 286 тыс. рублей.

В 2017 году жилье получили 305 детей-сирот на 346 млн 724 тыс. рублей.

 

С 2007 по 2012 год детям-сиротам республики выдавали жилищные сертификаты. Помощь получил 731 ребенок на общую сумму 638 млн рублей.

За четыре года 1521 ребенок-сирота получил жилье. Объем финансирования составил более 1,6 млрд рублей.


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