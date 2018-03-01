В Набережных Челнах стартовал образовательный проект «#ГордостьЗаНаших»

(Набережные Челны, 1 марта, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах дан старт городскому образовательному проекту «#ГордостьЗаНаших». Проект реализуется в рамках указа Президента России «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)».

Проект «#ГордостьЗаНаших» – это серия встреч с успешными людьми, известными за пределами города, республики и страны, с внедрением их успешного опыта в различных областях деятельности.

Первая встреча прошла в ИТ-парке. Спикерами стали семикратный победитель ралли «Дакар», руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, исполнительный директор ООО «Челны Фуд» Айрат Бадертдинов и журналист, выпускник школы телевидения «Первого канала», event-фрилансер Артур Королев.

В своем выступлении Владимир Чагин рассказал о становлении команды, ее успехах, гонках и многом другом. Он посоветовал всем участникам делать все качественно и быстро, радоваться своему возрасту и стремиться к успеху. Также он поделился мнением, что ни одно крупное мероприятие в республике, городе не обходится без волонтеров. «Я был во многих регионах России, пусть они на меня не обижаются, но так, как умеют организовывать мероприятия в Татарстане, я еще не видел: все четко, качественно», – сказал он.

Айрат Бадертдинов рассказал о себе, как развивалась его карьера. В годы студенчества он был активистом в своем вузе, затем работал в «Форпосте», в молодежном центре «Нур», был руководителем «Молодой гвардии», работал экономистом в одной из строительных компаний города. Он поведал, как прошли его студенческие годы в качестве общественника, поделился своими секретами. «Всегда нужно четко следовать своему плану, идти к результату. Если все это будет, то вас непременно ждет успех», – отметил он.

Артур Королев также поделился историей своего успеха. Как он сам признался, для него успех – это не деньги, а счастье. «Меня часто спрашивают: “Какой твой проект?”. Я отвечаю: “Я сам проект”. У каждого человека должен быть свой переломный момент, который приноси понимание, что ты действительно счастлив», – рассказал спикер. Он посоветовал для прочтения молодежи две книги: «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови и «Магия утра» Хэла Элрода. Его слоган по жизни: «Только вперед».

В проекте принимают участие школьники старших классов, студенты и работающая молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, активно проявившие себя в добровольческой, творческой, общественной, спортивной, научной жизни города, прошедшие регистрацию.

В рамках проекта прошло открытие ежегодного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». Его участники могли задавать интересующие их вопросы спикерам.