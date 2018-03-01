Загитова рассказала о планах на подаренный BMW

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Завоевавшая «золото» Олимпиады в Пхенчхане фигуристка Алина Загитова намерена отдать подаренный ей за успехи BMW своим родителям. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я ее отдам родителям, потому что они тоже это заслужили, готовили меня вместе с тренерами к Олимпийским играм», – сказала она.

При этом спортсменка подчеркнула, что спустя три года она отучится на права и вернет себе автомобиль.

Ранее стало известно, что японские болельщики пообещали подарить Загитовой собаку масти акита-ину.