Командующий РВСН: Ракета «Сармат» не имеет мировых аналогов

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Характеристики ракеты «Сармат» позволят ей превзойти своих предшественников и быть вне конкуренции во всем мире. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев, сообщает РБК.

По словам Каракаева, ракету начали испытывать в декабре 2017 года, чтобы заменить ей «Воеводу». Она имеет «беспрецедентную массу полезной нагрузки», добавил специалист. На ее универсальной боевой платформе можно разместить все типы боевых блоков, в том числе и перспективные.

«Сармат» способен противостоять любым ПРО, может быть запущен по различным траекториям, достигать целей на значительных расстояниях, точность наведения боезарядов очень высокая, отметил Каракаев.

Сегодня Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию заявил, что Россия приступила к активной фазе испытаний нового межконтинентального ракетного комплекса «Сармат».