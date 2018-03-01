Эксперт ОНФ по делам инвалидов Александр Лысенко побывал в штабе Путина в Казани

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня региональный избирательный штаб Владимира Путина в Казани посетил научный руководитель и председатель правления Национального центра проблем инвалидности, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, эксперт ОНФ по делам инвалидов Александр Лысенко. Доверенное лицо кандидата в Президенты страны пообщался с волонтерами.

Приветствуя гостя, сопредседатель регионального штаба ОНФ в РТ Игорь Бикеев подчеркнул, что встреча с человеком, занимающимся проблемами инвалидов, имеет особое значение. «Согласно статистическим данным, в России проживают свыше 12 млн инвалидов. Это колоссальное количество. И это наши близкие и родные. В Татарстане – 272 тыс. человек с инвалидностью. Это люди, которые нуждаются в обслуживании, заботе, специальном трудоустройстве», – сказал он.

Александр Лысенко добавил, что в республике трудятся 31,9 процента от всех инвалидов трудоспособного возраста. Этот показатель выше среднероссийского (около 26 процентов). «Но в России есть крупные населенные пункты, где уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста составляет 52 процента. Это европейский уровень. Поэтому есть над чем поработать, но комплекс реализуемых мер позволит решить эту проблему», – считает он.

Гость рассказал и о социально-экономическом состоянии России, о мерах социальной поддержки. «Я всегда говорю коллегам, социальным работникам: “Вот приходите домой к нашим клиентам, сначала откройте холодильник, посмотрите, что там лежит. Тогда узнаете, как живут эти люди”», – поделился он.

Эксперт ОНФ также затронул проблему бедных людей, проживающих в стране. «Сегодня поставлена задача, чтобы в этом году МРОТ составлял 85 процентов от прожиточного минимума. В следующем году он должен сравняться с прожиточным минимумом. В Татарстане эта проблема решается досрочно, МРОТ практически 100-процентно равен прожиточному минимуму. Это очень важно. Вот это путь борьбы с бедностью. Потому что сегодня у нас бедные, как ни странно, работающие люди», – отметил он.

Говоря об инвалидах, Александр Лысенко заметил, что им необходимо учиться, чтобы приобрести хорошую профессию. «И чтобы не они искали работу, а искали таких людей», – заявил он.

В завершение встречи почетный гость поблагодарил волонтеров за их деятельность. «Вы проводите огромную работу, создаете добрую атмосферу. Некоторые говорят, что волонтеры – это рабсила. Ничего подобного», – высказался он.

«Самое главное – надо всегда оставаться людьми с сердцем, душой, которые с уважением относятся к своим родителям, друзьям, коллегам. Мне кажется, что это важно, чтобы потом не жалеть о каких-то поступках, где вы проявили малодушие или неправильно себя повели», – напутствовал он волонтеров.

В беседе с журналистами Александр Лысенко похвалил достижения Татарстана и пожелал, чтобы республика и дальше двигалась вперед. «Я приехал в Татарстан с любовью. Встретился с потрясающими людьми, принял участие в дебатах. Надеюсь, что в день выборов граждане республики пойдут на избирательные участки и будут голосовать своим сердцем. Не сомневаюсь в том, что наша страна сейчас находится на подъеме, и те достижения, которые мы демонстрируем в борьбе с трудностями, нас закалили, сплотили, и мы возродим роль России как великой державы, с которой будет считаться весь мир», – заключил он.

