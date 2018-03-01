Пентагон заявил о готовности США противостоять новейшему российскому оружию

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). США готовы противостоять принципиально новому типу оружия, об испытании которого заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам представителя Минобороны Соединенных Штатов Даны Уайт, американский народ может быть спокоен, так как власти защитят своих граждан любой ценой. Она добавила, что ПРО США рассчитано на противостояние странам-изгоям, а не России.

Сегодня Путин в своем послании Федеральному Собранию сообщил, что в ответ на расширение американской системы противоракетной обороны Россия создала новые виды стратегического оружия.