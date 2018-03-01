В Казани открылась юбилейная выставка Фирината Халикова

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в национальной галерее «Хазинэ» состоялось открытие выставки признанного татарстанского художника Фирината Халикова. Работы, представленные в экспозиции, созданы на протяжении всего творческого пути.

Художник отпраздновал 60-летний юбилей в конце 2017 года. Тогда прошла его большая выставка в Москве, в стенах Российской академии художеств, членом-корреспондентом которой он является. Приехавший на казанское открытие представитель Духовного управления мусульман России Андрей Трофимов отметил, что представленные работы художника в Казани, к сожалению, не были показаны на московской выставке. «Однако даже эта выставка не показывает всей многогранности дарования Халикова. Он является скульптором, автором фасадов Московской соборной мечети, над которыми работал долгие годы», – сказал он.

В четырех залах анфилады первого этажа «Хазинэ» можно увидеть картины в самых разных жанрах. Это и романтичные сельские пейзажи разных лет, приоткрывающие скромные красоты природы Татарстана и Кировской области, в которой учился и жил Фиринат Халиков: «Первый снег», «Уржумская плотина». Это и городские виды, например, в картине «Колокольня» легко узнается вид с верхних этажей колокольни Богоявленского собора на Баумана. Это и портреты его семьи в родном доме, знакомых и близких в народных – татарских, удмуртских, кряшенских, марийских – костюмах. На открытии выставки Фиринат Халиков представил гостям сына, который не раз ему позировал, а также внука и внучку.

И, конечно же, это масштабные исторические полотна, на которых художник изобразил разные периоды Казанского ханства. Картины создавались практически последние 20 лет, в тесном сотрудничестве с археологами, историками. На них можно увидеть и батальные сцены, и портреты, такой, например, как «Сююмбике и Утямыш», и бытовые сцены и виды города пятивековой давности.

Торжественная часть открытия проходила на фоне картины «События октября 1552 года». Как признался Фиринат Халиков в беседе с корреспондентом «Татар-информ», это полотно, пожалуй, самое дорогое, близкое на данном этапе ему. «Картины почему нравятся людям? Только тогда на них не просто что-то отображено, но есть интрига. «Это один из исторических моментов. Здесь есть провокация, которая показывает всю грядущую трагедию татарского народа», – рассказал он.

Выставка продлится до 1 апреля.

