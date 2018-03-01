Андрей Назаров: «Потеря преимущества своей площадки некритична»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в Магнитогорске от «Металлурга» (2:3), не придав значения потери преимущества своей площадки в плей-офф.

«Во-первых, хочу поздравить коллегу с победой. Интересный матч был, хорошая подготовка к плей-офф. Поблагодарил своих ребят — хорошо провели регулярный чемпионат, а сейчас большое дело — плей-офф. На мой взгляд, команда подошла в боевой готовности. Как я понимаю, мы сыграем с „Трактором“ и начнем там. Готовимся. Потеряли преимущество своей площадки, это не критично. Психология, но ничего страшного — как потеряли, так и вернем в следующих играх. Игра очень интересная, выигрывает сильнейший, и не важно, где играешь», — отметил Назаров.