Шойгу подтвердил успешные испытания российских Су-57 в Сирии

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что новейшие истребители пятого поколения Су-57 на самом деле были в Сирии, где за два дня выполнили программу испытаний, включая боевые. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ писали о том, что на российскую авиабазу Хмеймим перебросили два Су-57.

«Они действительно были там. Были недолго, два дня. <...> Было два самолета. Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия», — цитирует агентство Шойгу.

Испытания прошли успешно и самолеты вернулись домой еще неделю назад, сказал он.

Также министр опроверг подлинность фотографий, на которых якобы запечатлены новейшие истребители в Сирии.

«Могу сказать, что уже не 95-й год, — такие самолеты никогда вместе не стоят», — заявил глава Минобороны, добавив, что самолеты все это время были в укрытиях.

«Надеюсь, что в этом году мы завершим полный цикл испытаний, и это будет еще одним сюрпризом для наших коллег», — сообщил Шойгу.