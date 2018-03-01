Зинэтула Билялетдинов: «Нам забивали после наших ошибок»

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в Уфе от «Салавата Юлаева» (2:4), оставшись в целом довольным игрой своих подопечных.

«Я считаю, что игра была очень хорошей. Думаю, она понравилась зрителям. Ребята играли по заданию, с хорошей отдачей. Оплошности, которые произошли, не позволили нам сыграть в положительном плане. Нам забивали после наших ошибок. Надо будет все это поправить. Готовимся к плей-офф. Соперник хорошо сыграл в обороне. Вратарская позиция действовала хорошо. Нам есть над, чем работать. Эмиль Гарипов и Данис Зарипов не играли, потому что мы дали им отдохнуть», — пояснил Билялетдинов.