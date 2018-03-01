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Экономика и финансы

Порошенко потребовал арестовать активы «Газпрома» в случае невыплаты долга

1 марта 2018, 20:15

«Нафтогаз» может рассчитывать на полную поддержку государства, заметил глава Украины.
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(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Украинский «Нафтогаз» должен добиться ареста активов российского «Газпрома», если тот не выплатит 2,56 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в своем Twitter.

«Если „Газпром“ не выплатит деньги, „Нафтогаз“ должен добиться ареста активов „Газпрома“ и обеспечить исполнение решения Стокгольмского арбитража», — говорится в сообщении социальной сети.

«Нафтогаз» может рассчитывать на полную поддержку государства, заметил глава Украины.

Ранее сообщалось, что с 1 марта «Газпром» прекратил поставки для украинской компании.


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