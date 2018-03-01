РТ и Ташкентская область Узбекистана хотят развивать сотрудничество в сфере АПК

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Сегодня в Казани первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов встретился с делегацией из Ташкентской области Узбекистана во главе с хакимом Гуломжоном Ибрагимовым. Стороны обменялись опытом и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Николай Титов рассказал гостям о состоянии агропромышленного комплекса Татарстана. «В прошлом году мы собрали более 5,2 млн т зерна, свыше 3,1 млн т сахарной свеклы. Производство молока составило 1,8 млн т. У нас есть рост, но мы всегда стараемся совершенствовать сельскохозяйственное производство, ищем новые пути развития», – сказал он.

С социально-экономическим состоянием Ташкентской области Республики Узбекистан участников встречи ознакомил Гуломжон Ибрагимов. Он отметил, что область занимает пятое место в республике по численности населения (2,8 млн человек).

«У нас достаточно хорошо развита промышленность. Мы занимаемся производством хлопка – обычно объемы составляют 219 тыс. т в год», – проинформировал Ибрагимов.

Хлопок в области сеют на площади 87 тыс. га, зерновые – на 115 тыс. га. Более 200 тыс. га занимают фрукты и овощи, 160 тыс. га – бахчевые культуры, заключил он.