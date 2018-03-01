«Нефтехимик» проиграл в Магнитогорске

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В последнем туре регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» встречался в Магнитогорске с «Металлургом» и проиграл со счетом 2:3, пропустив решающую шайбу за три минуты до конца встречи. Это поражение лишило нижнекамцев преимущества своей площадки на первой стадии плей-офф.

Перед последним туром регулярного чемпионата нижнекамцы занимали третье место на Востоке, гарантирующее им преимущество своей площадки на первой стадии плей-офф. Но в зависимости от результатов последнего тура «Нефтехимик» мог занять как третье, так и шестое место, команды на Востоке шли очень кучно. «Магнитка» занимала шестое место с перспективой в случае победы занять лучшую позицию. Так что стимул у обеих команд был сильнейшим. В итоге уральцы стали пятыми, нижнекамцы шестыми.

В день игры стало известно, что 30-летний словенский нападающий Жига Еглич и «Нефтехимик» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Во время Олимпийских игр Еглич сдал положительную допинг-пробу и был отстранен от участия в турнире. У него нашли фенотерол. Еглич перешел в «Нефтехимик» по ходу сезона из «Торпедо» и набрал 6 (2+4) очка в 26 матчах при показателе полезности +2.

Хозяева начали впечатляюще, но гости довольно быстро отбили стартовый натиск уральцев. Теперь уже у ворот «Магнитки» становится жарко, так что гол нижнекамцев не стал случайным, удача в этом эпизоде в середине первого периода точно оказалась на стороне гостей. Бросок от синей линии Андрея Сергеева, добивание Марата Хайруллина, и после рикошета шайба влетает в ворота — 0:1. Любопытно, что через пять минут после начала второго периода случилось дежавю — аналогичный первому гол забивают гости. Сергеев набрасывает от синей линии, Никита Филатов подправляет с пятачка — 0:2

При счете 0:2 игра заметно обострилась, дело дошло до приличной драки между Хайруллиным и местным канадцем Мэттом Эллиотом. На 31-й минуте американский форвард «Нефтехимика» Дэн Секстон получил матч-штраф, удаление до конца игры. И на этот раз через восемь минут хозяева смогли отквитать одну шайбу в большинстве. Эллисон из-за ворот отдавал на дальнюю штангу на Войтека Вольского, и от клюшки Сергеева шайба влетает в свои ворота — 1:2.

Решающим стал третий период, который хозяева провели просто здорово. В его дебюте пушечный бросок нанес Сергей Терещенко, Евгений Тимкин меняет направление полета шайбы — 2:2. Одинаково сильно хотят забить обе команды, моментов предостаточно у тех и других ворот, но победную шайбу забивают уральцы. Никита Пивцакин набросил от синей лини, Тимкин снова подправил, но шайба пошла не в створ, а в сторону от ворот, где ее подхватил Денис Кокарев, и отправил в пустые ворота — 3:2. На последней минуте гости сняли вратаря, выпустив шестого полевого игрока, но уйти от поражения нижнекамцам не удалось.

По итогам регулярного чемпионата в 56 матчах нижнекамцы набрали 94 очка, заняв шестое место. В 1/4 плей-офф на Востоке 4 марта «Нефтехимик» сыграет в Челябинске с «Трактором». Все четвертьфинальные пары на Востоке. 1.«Ак Барс» — 8.«Амур», 2. «Салават Юлаев» — 7. «Авангард», 3. «Трактор» — 6. «Нефтехимик», 4. «Автомобилист» — 5. «Металлург» (Мг).

«Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). Шайбы забросили: Эллисон (34), Тимкин (44), Кокарев (58) — Хайруллин (10), Филатов (25). Штраф:8-35.