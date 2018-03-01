«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» в Уфе

(Казань, 1 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В последнем туре регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» сегодня встречался в Уфе со своим главным противником «Салаватом Юлаевым». Матч абсолютно ничего не решал для обеих команд, но все билеты на него были раскуплены еще за несколько дней до игры. Победил в итоге «Салават Юлаев» со счетом 4:2.

Два дня назад казанцы гарантировали себе первое место в конференции «Восток» по итогам регулярного чемпионата, что гарантирует «Ак Барсу» преимущество на своей площадке на первых трех стадиях Кубка Гагарина. Уфимцы во вторник же обеспечили себе второе место. То есть, с турнирной точки зрения матч абсолютно ничего не решал ни для хозяев, ни для гостей. Но представить себе товарищеский характер во встрече таких яростных соперников просто невозможно.

Не сыграл сегодня в Уфе Данис Зарипов, вместе него на лед у гостей вышел бронзовый призер олимпиады-2018 канадец Роб Клинкхаммер. Отметим и Александра Шарыченкова в воротах «Ак Барса».

Соперники стремились первыми захватить инициативу в свои руки. Казанцы вроде бы атаковали опаснее, но не забили, отбились в меньшинстве и пропустили. Закрытый своими и чужими игроками Шарыченков не увидел броска защитника хозяев Максима Гончарова от синей линии, 1:0. Вскоре и хозяева остались в меньшинстве, казанцы очень красиво разыгрывали лишнего, но так и не забили. Здорово смотрелась легионерская тройка гостей: Секач-Ландер-Азеведо. Небрежная поперечная передача, ошибся Александр Бурмистров, перехват, отскок, и Илья Зубов просто расстрелял Шарыченкова с убойной позиции. Играть до первого перерыва оставалось всего 8 секунд, 2:0.

И второе свое большинство в начале второго периода «барсы» разыгрывали умело и красиво, как не забил из идеальной позиции Антон Ландер. Постепенно под мощным прессом атак «Ак Барса» уфимцы стали оттягиваться назад в оборону, посчитав счет 2:0 вполне для этого достаточным. И с третьего захода свое большинство гости все-таки реализовали. Иржи Секач подсуетился на добивании, попав со второго раза, 2:1. Не прошло и полутора минут, как счет стал 2:2. Теперь уже хозяева ошиблись в передаче в чужой зоне. Быстрая контратака «барсов», отличная поперечная передача Бурмистрова на Артема Лукоянова, бросок в касание в девятку, гол.

Но равный счет продержался тоже недолго, всего полторы минуты. Не забивавший 22 матча кряду Вячеслав Солодухин первым успел к отскочившей от конька защитника «Ак Барса» шайбе, 3:2. Хотя счет бросков в створ ворот после двух периодов был 11-33. Так бывает. Вновь с начала третьего периода атакуют гости, удаление за нарушение численного состава, когда игрок «Салавата Юлаева» заблокировал игрока «Ак Барса», не дав ему вовремя замениться. Еще одно удаление за выброс шайбы за борт Ярославом Косовым, и гости на 45 секунд остаются втроем против пятерых соперников. Так уфимцы вновь довели свой перевес до двух шайб, Антон Бурдасов забил классным броском в касание в девятку, 4:2. Так «Ак Барс» проиграл матч, в котором играл лучше. Последние две минуты казанцы беспрерывно штурмовали ворота уфимцев, заменив вратаря на шестого полевого игрока.

После 56 матчей регулярный чемпионат КХЛ казанцы завершили на первом месте в конференции «Восток» со 100 очками. В четвертьфинале Кубка Гагарина 4 марта «Ак Барс» примет дома хабаровский «Амур», финишировавший восьмым. «Салават Юлаев» сыграет с омским «Авангардом». В плей-офф казанцы и уфимцы могут встретиться не раньше финала Востока.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0). Шайбы забросили: Гончаров (8), Зубов (20), Солодухин (34), Бурдасов (47) — Секач (31), Лукоянов (32). Штраф: 6-6.

«Ак Барс»: Шарыченков. Марков — Яруллин, Секач — Ландер — Азеведо; Токранов— Батыршин, Клинкхаммер — Ткачёв — Галиев; Охтамаа — Лямкин, Лукоянов — Потапов — Глухов; Сидоров, Косов — Свитов — Бурмистров.